Dolphins Ancona, Petrilli ancora in nazionale

Quattro su quattro per Riccardo Petrilli. Il ventitreenne cornerback dei GLS Dolphins Ancona è stato infatti convocato anche questa volta dalla nazionale di flag football che effettuerà il suo secondo stage annuale nel week end del 13-14 marzo a Modena. Per Petrilli, come dicevamo, è la quarta convocazione su quattro stage effettuati da inizio anno dalle varie rappresentative del blue team. Gia svolti infatti due raduni per la nazionale tackle ed un altro sempre per la nazionale flag di coach Giorgio Gerbaldi. (FOTO LORENZA MORBIDONI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)