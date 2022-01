Dolphins, tre ingressi nello staff della nazionale under 19

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Con immensa gioia i GLS Dolphins Ancona comunicano l’ingresso nello staff della nazionale under 19 di tre storiche ed importanti figure della franchigia dorica. L’head coach Giorgio Longhi in vista dell’europeo di categoria di questa estate ha infatti deciso di avvalersi di Roberto Rotelli, direttore tecnico di tutte le squadre Dolphins, head coach della prima squadra e hall of famer dei verdearancio. A Rotelli spetterà allenare l’offensive line, lo scouting degli avversari ed il sempre più importante ruolo di practice and game film coordinator. Andrea Polenta sarà invece l’offensive coordinator. Da anni head coach della principale under anconetana, vanta a curriculum due partecipazioni allo youth bowl e l’aver sempre portato ai playoff i propri ragazzi. Dulcis in fundo l’hall of famer e deus ex machina dei Dolphins Paolo Belvederesi ricoprirà il ruolo di team manager degli azzurrini. Cresce adesso l’attesa per sapere quali giovani delfini verranno convocati al primo raduno del 29 e 30 gennaio previsto al Vigorelli di Milano. Nel mentre, congratulazioni ancora a Roberto Rotelli, Andrea Polenta e Paolo Belvederesi. (FOTO GERMANO CAPPONI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)