Dolphins, la squadra flag ospita il secondo bowl stagionale

Secondo bowl stagionale per la squadra flag dei GLS Dolphins Ancona, impegnata nel campionato di seconda divisione. Domenica 31 luglio al Nelson Mandela i dorici ospiteranno le formazioni di Guelfi Firenze, Trappers Cecina, Braves Bologna e Angels Pesaro. Tuttavia, data la particolare configurazione del torneo e dei bowl in sè, i Dolphins affronteranno solo tre di queste squadre. E così alle ore 11 i ragazzi allenati da Mattia Gallina dovranno vedersela contro i Guelfi. I secondi avversari alle 12,20 saranno i Braves. E, infine alle 13,40 si chiuderà con il derby contro Pesaro. Le altre partite in programma che non vedranno coinvolti i Dolphins invece saranno: ore 11 Trappers Cecina-Braves Bologna; ore 12,20 Angels Pesaro-Trappers Cecina; ore 13,40 Guelfi Firenze-Braves Bologna. Tra tutte le avversarie spicca la sfida coi Braves al momento imbattuti e primi in classifica seguiti proprio dai Dolphins. Ma in generale sarà una festa dello sport, volta a promuovere il flag football in tutte le sue sfaccettature. L’ingresso al Mandela sarà pertanto gratuito per tutti e che vincano i migliori. (GLS Dolphins Ancona)