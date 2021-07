Dolphins Ancona, Chiappini e Quattrone convocati in nazionale

Lo stage previsto per fine luglio servirà da rifinitura in vista della semifinale europea contro la Francia

I GLS Dolphins Ancona annunciano con soddisfazione la convocazione in nazionale senior di due atleti appartenenti alla propria franchigia. Trattasi di Stefano Chiappini e Zac Quattrone. Il primo, noto nell’ambiente del football come “lo Zio”, è una colonna storica della nazionale da oltre un decennio e gioca offensive line. Per la safety italoamericana Quattrone invece è la prima convocazione in assoluto e l’ennesima dimostrazione dell’eccellente lavoro svolto dallo scouting team Dolphins. Lo stage, che si terrà agli ordini dell’head coach del Blue Team Davide Giuliano, il 24 e 25 luglio a Cecina è stato programmato in vista della semifinale europea contro la Francia del 7 agosto. Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)