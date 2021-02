Dolphins, manca poco per la nuova stagione: l'esordio a Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Debutto a Roma nelweek end del 10-11 aprile. Conclusione della regular season tra le mura amiche del Nelson Mandela nel fine settimana del 22-23 maggio. Questo l’inizio e la fine della regular season dei GLS Dolphins Ancona dopo che, pochi minuti fa, la Fidaf ha reso ufficiale il calendario per il campionato2021 di Prima Divisione. Sette le squadre al via dopo le rinunce a malincuore di Giaguari Torino e Giants Bolzano. La federazione ha così optato per un classico girone all’italiana con gare di sola andata, a cui si aggiungeranno due giornate di fase ad orologio, per un totale di otto giornate di regular season. Seguiranno i playoff tra le prime 4 squadre classificate (gare di semifinale), previsti per il 4 luglio. L’Italian Bowl, la finalissima del Campionato Italiano di Prima Divisione, si giocherà invece il 17 luglio, con sede ancora da definire. Questo il calendario dei week end di gioco dei Dolphins per quanto riguarda le prime sei giornate, ad esclusione, quindi, delle due giornate della fase ad orologio. Le date specifiche ed i relativi orari di ogni singola partita verranno resi noti successivamente, previo accordo tra le squadre. 10-11 aprile Ducks Lazio – GLS Dolphins Ancona 24-25 aprile GLS Dolphins Ancona – Rhinos Milano 1-2 maggio Seamen Milano – GLS Dolphins Ancona 8-9 maggio Panthers Parma – GLS Dolphins Ancona 15-16 maggio GLS Dolphins Ancona – Warriors Bologna 22-23 maggio GLS Dolphins Ancona – Guelfi Firenze (FOTO CLAUDIO BUGATTI) (Ufficio Stampa Dolphins Ancona)