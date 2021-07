Football americano, Dolphins Ancona: Petrilli convocato in nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

L’allenatore della nazionale italiana di football americano, Davide Giuliano, nei giorni scorsi ha integrato le convocazioni diramate alcune settimane fa inserendo altri atleti in vista della semifinale europea con la Francia del 7 agosto. Tra questi per i GLS Dolphins Ancona spicca il nome di Riccardo Petrilli che va così ad aggiungersi a Stefano Chiappini e Zac Quattrone, già chiamati al “primo giro”. Anche Petrilli, cornerback, è una piacevole habituè della nazionale, facendone parte ormai da qualche anno. Ricordiamo che il raduno, o stage come lo si vuol chiamare, è previsto per il 24 e 25 luglio a Cecina. Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)