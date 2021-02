Dolphins, altre due convocazioni in nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

I GLS Dolphins Ancona sono lieti di annunciare che, in vista del secondo stage annuale, Riccardo Petrilli e Stefano Chiappini sono stati convocati in nazionale. I due atleti dorici, rispettivamente cornerback e offensive line, parteciperanno alla seconda fase di preparazione del Blue Team che, come la precedente, si svolgerà nella Saliceta a San Giuliano, provincia di Modena, nei giorni 20 e 21 febbraio. Questo secondo raduno è un ulteriore passo verso gli europei di questa estate. Antonio Bomba (Responsabile Ufficio Stampa GLS Dolphins Ancona)