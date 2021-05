Dolphins Ancona, sono due i convocati in nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Proseguono le soddisfazioni per l’inesauribile vivaio dei GLS Dolphins Ancona. Nei giorni scorsi infatti sono arrivate altre due convocazioni in nazionale. Questa volta a vestirsi di azzurro, per la primaa volta, saranno Andrea Gatti, 16 anni e Francesco Gianfelici, 17 anni. Entrambi convocati dall’head coach Mauro Mondin per la nazionale under 17 di flag football. Si tratterà nello specifico di un evaluation camp che si svolgerà il 2 giugno a Grosseto, all’Hotel La Principina, da tempo sede scelta dalla Fidaf per questo tipo di raduni delle rappresentative under. Tanta la soddisfazione di tutti gli allenatori che hanno formato i due ragazzi ed in particolare del direttore tecnico di tutte le rappresentative Dolphins Roberto Rotelli: «Siamo contenti di questa convocazione per entrambi i ragazzi. Se la meritano perché mettono tanto impegno in quello che fanno. Gatti è con noi da tre anni ha già giocato anche a tackle nel 2019, nella under 16 che tanto bene fece in quella stagione. Conosce il gioco, è un vero sportivo dato che ha ottimi risultati anche nel basket, è molto atletico. Gioca ricevitore e defensive back. Francesco Gianfelici viene da una dinastia del football e sente parlare di questo sport in casa da sempre. I fratelli maggiori, Emanuele e Riccardo, giocano in prima squadra come ricevitori, il padre Marco ha giocato nei Dolphins anni fa per un breve periodo. Francesco è con noi dallo scorso anno. Si è allena da settembre. Questo campionato flag da poco concluso è stato il suo primo impegno. Ha un fisico eccezionale essendo alto 1,95. Quando si allunga è immarcabile per chiunque e questa è la sua principale prerogativa. Anche lui è molto atletico. Ora aspetta a loro convincere l’head coach che non si è sbagliato a convocarli». Ricordiamo che il camp servirà a scegliere i giocatori che rappresenteranno la nazionale italiana agli europei che si terranno dall’8 all’11 settembre sempre a La Principina di Grosseto. (FOTO LORENZA MORBIDONI) Ufficio Stampa GLS Dolphins Ancona