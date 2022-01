Dilettanti, nuovo rinvio: si torna in campo il 5-6 febbraio

Dall’Eccellenza alla Terza categoria slitta il ritorno in campo del calcio (e del calcio a 5) marchigiano. A causa del contesto pandemico, la Figc Marche ha deliberato come nuova data di ripresa quella del 5-6 febbraio invece di quanto previsto originariamente per il 22-23 gennaio. Questo il comunicato ufficiale emesso dai vertici federali regionali:

“Con riferimento a quanto pubblicato nei CC. UU. n. 124 del 03.01.2022 e n. 129 del 07.01.2022, alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione di oggi 17.01.2022, ha deciso di differire la ripresa dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria al 5/6 febbraio 2022, con conseguente scivolamento, considerato quanto pubblicato nei suddetti CC. UU., del calendario di 4 giornate. Ha inoltre deciso che tutte le gare di recupero vengano disputate prima della ripresa dei campionati prevista per le succitate date, mantenendo la sequenza cronologica delle gare in calendario. Il programma dei recuperi verrà pubblicato domani 18.01.2022”.