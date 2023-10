Tutti in pista con la "Dieci di Ancona", nel ricordo di Lorenzo Farinelli

ANCONA - Al via domenica 22 ottobre 2023 la quarta edizione della “Dieci” di Ancona, terzo Memorial Lorenzo Farinelli, organizzata dalla Sef Stamura con il patrocinio del Comune e il supporto dell’Università Politecnica delle Marche, della Fondazione Lorenzo Farinelli, della Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Onlus con Prevenzione in Azione, dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, grazie al quale quest’anno la 10 si arricchirà di una novità significativa. Quattro gli eventi in programma: la 10 chilometri competitiva, la 10 chilometri non competitiva-4 chilometri aperta a tutti, la Marathon kids, con la novità della Legality Run, organizzata grazie al fattivo apporto del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza.

Il programma

La Dieci di Ancona è inserita nel calendario nazionale FIDAL ed è valida anche per il Campionato Regionale di Corsa su strada categorie Assolute – Promesse ed Juniores. Il programma prevede alle ore 7.00 il ritrovo in via Mamiani, nell’area del Maxi Coal, per prepararsi alle partenze da via Marconi, con questi orari: categorie giovanili alle 8,45 i ragazzi, alle 9 i cadetti Km 3, alle 9,30 la km 10 agonistica e la km 5 allievi, la Legality Run, la km 10 non competitiva e la km 4, passeggiata aperta a tutti compresa la Fiamme Gialle Marathon Kids dedicata alle Scuole. Seguiranno le premiazioni al termine delle diverse competizioni.

Legality Run Km 10

Tra le novità dell’edizione 2023, c’è la la Legality Run, sulla distanza di dieci chilometri. Sono ammessi alla partecipazione i simpatizzanti, i dipendenti della Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Prefettura, Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, Marina Militare, Direzione Regionale Marche dell’Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio di Ancona, Direzione Regionale Marche INAIL, Direzione Regionale Marche INPS, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, Procura Generale c/o Corte di Appello delle Marche, Procura Regionale Corte dei Conti, Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Provveditorato Opere Pubbliche, Ordine degli Avvocati di Ancona, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona, Consiglio Notarile di Ancona.

La 10 Km non competitiva e 4 Km aperta a tutti

Sarà possibile acquistare i pettorali delle gare non competitive di km 10 e km 4 fino ad esaurimento disponibilità. La quota di iscrizione è di 10 euro. I pettorali possono essere acquistati presso il Caffé Giuliani in corso Garibaldi, la Segreteria della Sef Stamura presso la Mole Vanvitelliana, la Segreteria del Campo “Conti” in via del Commercio nella Zona Palombare. Sarà consentito iscriversi, acquistando i pettorali, se ancora disponibili, presso lo Start Village allestito presso l’area antistante il Maxi Coal in Via Mamiani. La consegna dei pettorali potrà avvenire sabato 21 (dalle 15,00 alle 19,00) e Domenica 22 Ottobre 2023 a partire dalle ore 7.00 e fino a 45 minuti prima della partenza.

Fiamme Gialle Marathon Kids

In collaborazione con le Fiamme Gialle e con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale, è in programma anche la Marathon Kids, un evento ludico-motorio, organizzato dalla Sef Stamura di Ancona, riservato alle scuole d'infanzia e primaria del Comune di Ancona per far conoscere la città in un evento che richiama oltre 1000 atleti e far vivere ai ragazzi una giornata di aggregazione e sport. Il percorso di 4 chilometri sarà facilmente accessibile a tutti; si potrà correre, camminare, portare il passeggino. Genitori, nonni, zii, tutti potranno partecipare aiutando la classe del loro bambino a vincere il premio del gruppo più numeroso. I due gruppi più numerosi verranno premiati con un premio particolare, cioè con l’accesso e la visita gratuita delle Grotte di Frasassi per tutta la classe scolastica accompagnata da due insegnanti.

Prevenzione in azione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

Nel pomeriggio di sabato e sin dalle prime ore di domenica mattina, prima dello start della gara, i partecipanti alla manifestazione potranno sottoporsi a check-up gratuiti, per monitorare i principali fattori di rischio cardiovascolare (pressione arteriosa, BMI, dieta, esercizio fisico, fumo) e rivalutare il proprio stato di salute, per cimentarsi in attività sportive in modo responsabile e corretto. A fianco della Fondazione parteciperanno anche le Dragonesse della squadra “A dragon for life“, donne che hanno avuto un percorso oncologico per tumore al seno, superato anche grazie all’attività sportiva: un invito concreto alla prevenzione e ad un corretto stile di vita. Per ciascun partecipante alla “Dieci di Ancona£ gli Specialisti degli Ospedali Riuniti di Ancona valuteranno i principali fattori di rischio cardiovascolari, quali il fumo, l’attività fisica, le abitudini alimentari ed eseguiranno valutazioni dirette come la misurazione di peso e altezza con il calcolo dell’indice di massa corporea, la misurazione della pressione arteriosa e altri parametri. Inoltre, tramite questionari specifici verrà valutata la presenza di eventuali disturbi.

Ma la manifestazione non è solo prevenzione, è anche sport, fattori che insieme rappresentano un binomio vincente a favore della salute. Saranno allestiti specifici stand in un vero e proprio “Villaggio della Prevenzione” presente nei pressi di via Mamiani, dove sarà possibile svolgere – dalle 15.00 alle 19.00 di sabato 21 ottobre e dalle ore 7.00 di domenica 22 ottobre fino al termine manifestazione – appositi check-up gratuiti eseguiti da medici degli Ospedali Riuniti di Ancona. Saranno inoltre monitorati parametri quali l’introito giornaliero dei principali alimenti a maggiore contenuto proteico, sia di origine animale sia vegetale la massa e la performance muscolare.