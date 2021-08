Cus Ancona a ritmo di samba, preso il brasiliano De Souza

L’ ex Orsa Viggiano (in serie A2), nella passata stagione ha messo a segno 10 reti

Colpo del Cus Ancona C5, che ha raggiunto l’accordo con il brasiliano Luiz Eduardo de Souza classe 1999. L’ ex Orsa Viggiano (in serie A2), nella passata stagione ha messo a segno 10 reti.

Centrale ma all’occorrenza laterale, Eduardo de Souza ha militato anche nelle fila del Fossano e in quelle del L84Torino. «Non vedo l’ora di cominciare questa avventura ed iniziare la preparazione. Il progetto è valido e in tanti mi hanno parlato bene delle serietà del Cus Ancona e di come i dirigenti siano vicini alla squadra. Per il momento – conferma il neo arrivato – non conosco nessuno ma troverò il modo di inserirmi nel gruppo mettendomi a disposizione dello staff tecnico ma anche dei miei compagni di squadra».

Se al momento Eduardo De Souza non conosce i suoi futuri compagni di squadra, di certo sembra conoscere e bene il campionato di serie A comprese alcune squadre che sono inserite nel girone dove si trova il Cus Ancona: «Da tre anni milito in questa categoria e posso solo dire che ci aspetta un campionato difficile. In mezzo al campo serve cuore, testa e tanta grinta, ogni squadra dispone di giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Le distrazioni e i cali di concentrazione si pagano a caro prezzo. Mi aspetto un campionato equilibrato dall’inizio alla fine della stagione».