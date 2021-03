Il marchigiano Daniele Bartocci eletto miglior blogger sportivo dell'anno 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il giornalista marchigiano Daniele Bartocci è stato incoronato ufficialmente in questi giorni Blogger sportivo dell’anno 2020. Il giovane trentunenne è stato premiato nell’ambito dell’iniziativa Blog dell'Anno 2020 (ideata da Superscommesse, primo comparatore in Italia di quote per scommesse sportive), definito il più importante riconoscimento per qualità e contenuti riservato ai blogger sportivi. Nella Top 3 dei blogger sportivi 2020, selezionati tra 700 concorrenti e votati dal popolo del web (oltre diecimila i giudizi espressi), oltre a Bartocci (primo posto Danielebartocci.com) il professionista romano di marketing sportivo Matteo Schiavone e l’emiliana Barbara “Babi” Milani (blog In2TheWhite), oggi istruttrice nazionale e allenatrice di sci, con un celebre passato in maglia azzurra tra cui la partecipazione allo slalom in Coppa del Mondo a Santa Caterina. Ai tre una targa speciale e l'ingresso nello speciale albo d'oro del premio Blog dell'Anno, vinto in assoluto nel 2015 da Cricket Italia, nel 2016 dal blogger pontino Cristian Vitali, nel 2017 da Passione Premier e nel 2019 dal blogger romano Matteo Schiavone. Negli anni hanno ricevuto importanti riconoscimenti anche blog come Gazzetta dello Sport - dal 15 al 25. “Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto negli anni, consapevole di essere stato ‘fortunato’ ad innamorarmi del giornalismo in giovane età, grazie alla passione trasmessa da genitori e parenti, in particolar modo dallo zio Giuseppe Luconi. Nel 2020 per me sono arrivati inaspettati riconoscimenti e premi tra cui il Myllennium Award 2020 a Roma, il premio di migliore giovane giornalista sportivo alla cerimonia di premiazione del Renato Cesarini e il premio Giovanni Arpino Inedito di Torino, oltre a quello di blogger sportivo dell'anno 2020”.

Gallery