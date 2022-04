D’Ascanio da Serie A, per l’assistente anconetano l’esordio in Empoli-Torino

ANCONA- Marco D’Ascanio sbarca ufficialmente in Serie A. L’arbitro anconetano, assistente di linea dall’estate 2021 dopo l’accesso all’organo tecnico CAN A-B, conoscerà finalmente il sapore della massima serie ottenuta dopo tantissimi gettoni accumulati tra Serie B e dilettanti. Coadiuverà, come assistente, in Empoli-Torino (in programma domenica primo maggio alle 15) il fischietto Francesco Cosso di Reggio Calabria. L’altro assistente sarà Domenico Palermo di Bari.

Arbitro dal 2002, in passato ha diretto anche la Supercoppa di Serie C tra Ternana e Perugia vinta 1-0 dai rossoverdi con rete di Salzano. Nel recente passato, tra i professionisti, tante le soddisfazioni accumulate tra cui quella due estati fa di arbitrare con grandissima personalità l’amichevole estiva nel 2019 tra il Cesena e l’allora Milan di Marco Giampaolo.

Dopo l’ufficialità della designazione, tra i tanti complimenti, anche quelli dell’amico (nonché mentore) e osservatore arbitrale in Serie D Carlo Ridolfi attraverso un post sui social: “Finalmente il debutto in Serie A per il nostro Marco D’Ascanio in Empoli -Torino. Sembrano passati solo pochi giorni dal corso arbitri in cui spiccavi per simpatia, ai campionati giovanili prima e regionali poi, perché per gli arbitri il percorso è lungo e tortuoso, una gara di resistenza più che di velocità, ma alla fine sei arrivato sul tetto. In bocca al lupo dep”