Cus Ancona volley femminile, iniziata la preparazione per la nuova stagione

ANCONA - Da mercoledì 2 settembre è iniziata la preparazione del Cus Ancona volley femminile formazione che milita nel campionato di prima categoria. A fare il punto della situazione il tecnico Stefano Baldoni.

«Abbiamo iniziato a lavorare agli impianti sportivi del Cus Ancona a Posatora. C’è tanto entusiasmo, le ragazze avevano davvero voglia di tornare in campo dopo tutto quello che è accaduto. Per quello che riguarda la preparazione dobbiamo tenere a mente che il gruppo è fermo dal mese di febbraio un aspetto da non sottovalutare. Per il momento facciamo una parte atletica quella più consistente ma ci sono anche esercizi con la palla. Il gruppo è senza dubbio competitivo, ci aspetta un campionato difficile ma sono convinto che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni».

Preparazione a parte le novità per il prossimo anno di certo non mancano. «Il campionato dovrebbe partire sabato 21 novembre. Per il momento ci alleniamo al Cus poi non è escluso il trasferimento in un altra struttura. L’idea è quella di giocare il sabato pomeriggio attorno alle 17 le gare di campionato magari in un impianto in grado di accogliere del pubblico proprio per il fatto che in occasione delle gare interne vogliamo coinvolgere il settore giovanile del Cus Ancona. Tante bambine infatti hanno chiesto di poter vedere la prima squadra all’opera. Per questo motivo la dirigenza si sta muovendo in tal senso». Nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei nuovi arrivi in casa del Cus Ancona per le amichevoli in vista dell’inizio del campionato invece si dovrà attendere il mese di Ottobre.