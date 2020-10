Volley, Cus Ancona: ecco le squadre iscritte al campionato di Serie D

La Fipav Marche ha reso noto le 24 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie D che andrà ad iniziare il 20 novembre. Oltre al Cus Ancona si sono iscritte il Volley 3, Libertas Osimo, Sassoferrato, Senigallia, Jesi, Loreto, Azzurra Casette, Don Celso, Pallavolo 1986, M&G Scuola Pallavolo, San Severino, Macerata, Appignano, il Ponte, Caldarola, Volley Macerata, Bottega, Lucrezia, Virtus Volley, Acqualagna, Mondolfo e Montesi Volley. Come detto 24 squadre che saranno divise in tre gironi. Raggruppamenti e calendari che saranno resi noti nei prossimi giorni.

La sensazione almeno per quello che riguarda il Cus è che la squadra venga inserita assieme alle squadre della provincia di Pesaro e alcuni della zona di Ancona un po come accaduto negli anni passati. Tante le novità per quello che riguarda la rosa a disposizione di Graziano Del Crudo il tecnico che lo scorso anno allenava il femminile ora passato alla sezione maschile. I volti nuovi sono quelli di Gianluca Boncompagni, Emanuele Cartuccia, Federico Bruglia, Gioacchini Lumia e Francesco Bianconi. I primi tre provengono dal Volley Game Falconara, Lumia dell’Ankon Volley mentre Bianconi da un periodo sabatico. Una rosa molto giovane composta da 14 elementi che potrebbe regalare delle b elle soddisfazione alla dirigenza del Cus Ancona che come da tradizione giocherà le gare interne alla palestra Ragnini.