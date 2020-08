Cus Ancona, a Del Crudo la panchina del volley maschile in D: «Che sorpresa»

Quando il Cus Ancona Volley a inizio agosto ha reso noto che la panchina della formazione femminile sarebbe stata affidata a Stefano Baldoni, il presidente David Francescangeli non ha esitato a rivolgere un pensiero a Graziano Del Crudo, il tecnico che quella squadra l’ha guidata per due anni. Parole dolci come il miele per un allenatore che negli ultimi due campionati è sempre riuscito a raggiungere la griglia playoff.

A distanza di circa tre settimane il colpo a sorpresa: il Cus Ancona ha deciso di affidare la panchina della formazione maschile che milita in serie D proprio a Graziano Del Crudo. Una scelta che sorpreso anche lo stesso tecnico. «Non mi aspettavo una cosa del genere, a suo tempo mi hanno fatto piacere le parole del presidente, ma che il club mi affidasse la panchina della formazione maschile di certo non era nei miei pensieri. Farò di tutto per ripagare la fiducia che mi è stata concessa dal Cus Ancona che per me è una seconda famiglia. Passando al femminile al maschile, tante cose cambiano ma alla fine sono sempre il campo e le motivazioni a fare la differenza. I due anni passati al femminile sono stati positivi, abbiamo intrapreso un percorso di crescita che ci ha portato a raggiungere la griglia playoff. La prossima settimana inizieremo a pianificare la nuova stagione con i ragazzi sia per quello che riguarda la preparazione che gli allenamenti. Il gruppo è buono, abbiamo tutte le carte in regola per disputare un buon campionato di serie D, anche se le difficoltà di certo non mancheranno».