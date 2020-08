Cus Ancona Volley femminile, al timone ci sarà Stefano Baldoni

Cambio sulla panchina del Cus Ancona Volley femminile prima categoria provinciale con il club che ha deciso di affidare la panchina a Stefano Baldoni 48 anni che prende il posto di Graziano Del Crudo che nei giorni scorsi aveva incassato il ringraziamento per quanto fatto dal presidente David Francescangeli. Ex giocatore di pallavolo cresciuto nel settore giovanile del Falconara assieme a Samuele Papi, Marco Paolini e Roberto Cremascoli, Stefano Baldoni 48 anni lo scorso anno era sulla panchina dell’Agugliano serie C maschile. Un arrivo quello in casa del Cus Ancona senza dubbio carico di entusiasmo come conferma lo stesso Stefano Baldoni.

«Non vedo l’ora di conoscere il gruppo ed iniziare a lavorare in palestra anche se dovremo attendere le disposizioni che verranno emanate dalle federazione in materia di prevenzione alla diffusione del Covid 19. Ho iniziato a giocare a pallavolo fin da bambino, ho avuto la fortuna di crescere in mezzo a ragazzi che hanno fatto la storia del volley in Italia basti pensare ai tanti successi del Falconara anche a livello di settore giovanile. La pallavolo come giocatore l’ho vissuta a 360 gradi, in mezzo al campo ho fatto il centrale, l’opposto e lo schiacciatore». Appese le scarpette al chiodo Stefano Baldoni si prende una pausa per poi ritornare nel mondo del volley: «Con il lavoro, la famiglia ed una bambina appena nata le priorità erano altre poi con il trascorrere degli anni mia figlia ha iniziato a giocare a pallavolo. Tornare in questo mondo è stato un passaggio quasi fisiologico lei ora gioca con la Bftm Camerano io invece non vedo l’ora di entrare nel mondo del Cus Ancona. Per il sottoscritto è una grossa opportunità, arrivo in una delle società più organizzate della zona e questo è motivo di grande soddisfazione».