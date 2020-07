Cus Ancona Volley, separazione dal tecnico Del Crudo

Dopo due anni Graziano del Crudo non è più il tecnico della formazione femminile del Cus Ancona che milita nel campionato di prima categoria. Una separazione che comunque sia non può cancellare i risultati ottenuti dal tecnico che negli ultimi due campionati ha raggiunto la griglia playoff. Quest’anno il Cus Ancona aveva chiuso la stagione regolare al terzo posto poi il diffondersi della pandemia aveva bloccato gli spareggi per arrivare in serie D. Risultati che di certo non sono sfuggiti a David Francescangeli presidente del Cus Ancona« Nei due anni trascorsi con noi Graziano Del Crudo ha dimostrato competenza, serietà, professionalità ed impegno nella gestione di un gruppo quasi totalmente nuovo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Atteggiamenti sempre corretti e professionali nei confronti del CUS Ancona. Lo ringrazio, augurando per lui le migliori soddisfazioni sportive possibili». Nei prossimi giorni la dirigenza del Cus Ancona renderà noto il nome del nuovo allenatore a cui verrà affidata la squadra.