Cus Ancona: l’under 19 travolge il Cagli

Il Cus Ancona in casa supera per 12 a 1 il Cagli e dopo il successo ottenuto una settimana fa sul terreno del Pietralacroce sale al secondo posto in classifica

Nel campionato nazionale under 19 il Cus Ancona in casa supera per 12 a 1 il Cagli e dopo il successo ottenuto una settimana fa sul terreno del Pietralacroce sale al secondo posto in classifica. A fare il punto della situazione il tecnico Alessio Santilli: «Dopo un anno disiamo tornati in campo seguendo alla lettera i protocolli sanitari. Riprendere il ritmo gara non è stato cosi semplice anche per il fatto che nelle prime due gare di campionato abbiamo affrontato due squadre tecnicamente molto forti come l’Italservice Pesaro e il Corinaldo. I nostri avversari ci hanno fatto i complimenti ma per noi sono arrivate due sconfitte. Nonostante ciò questi ragazzi non si sono abbattuti e hanno trovato il modo di andare a vincere sul campo del Pietralacroce per poi battere in casa il Cagli».

Prosegue Santilli: «Noi abbiamo un solo scopo che è quello di far crescere i nostri ragazzi. Siamo una squadra molto giovane basti pensare che alcuni di questi elementi possono disputare altri due campionati con l'under 19 oltre a quello in corso. Anagraficamente siamo una delle squadre piu giovani che partecipano a questo campionato, c’è tanto entusiasmo ma è anche vero che manca quel pizzico di esperienza che solo giocando la possiamo acquisire. Già il fatto che dopo due sconfitte abbiamo trovato il modo di rialzare la testa è un segnale positivo”. Cus Ancona under 19 che tornerà in campo domenica prossima in casa del Rimini».