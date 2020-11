Cus Ancona, si ferma l'U13: una scelta condivisa anche con le famiglie

ANCONA - Una scelta consapevole ma anche condivisa con le famiglie. Il riferimento non può che essere al Cus Ancona che ha deciso in accordo con le famiglie di interrompere l’attivata dell’under 13. Scelta consapevole come commenta il presidente David Francescangeli.

«Le nostre U13 della pallavolo si fermano. Anche se il loro campionato è stato inquadrato di interesse nazionale ed anche se l'upgrade a zona arancione per lo sport "consentito" non apporterebbe alcuna ulteriore restrizione, con la piena comprensione e condivisione delle famiglie, si è deciso di sospendere gli allenamenti. A meno della nostra serie B di calcio a 5 (comunque forzatamente ferma per gli strascichi dei 4 casi covid riscontrati qualche giorno fa che comunque si sono risolti bene ed è ciò che conta davvero), tutto lo sport cussino, con tempistiche differite ha ritenuto il fermarsi la soluzione più ragionevole pur andando incontro ad importanti disagi economici. Ben lieti di ripartire il prima possibile, attendiamo che le condizioni lo consentano».

Una dichiarazione quella del numero uno del Cus Ancona che la dice lungo sulla situazione che si sta vivendo con la speranza che la curva dei contagi inizi a scendere e si possa tornare a parlare di sporti.