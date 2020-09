Covid-19, tutti negativi i test sierologici in casa del Cus Ancona C5

ANCONA - La preparazione del Cus Ancona calcio a 5 può iniziare senza alcun timore. Nei giorni scorsi infatti l’intera rosa oltre allo staff tecnico in totale 40 persone sono state sottoposto al test sierologico Covid 19. Un esame che si è tenuto nell’impianto del Cus Ancona in quel di Posatora grazie alla collaborazione con il Laboratorio analisi AB.

Presente anche il presidente del Cus Ancona David Francescangeli: «Ci tenevamo a fare questo test per garantire la massima sicurezza ai nostri atleti in vista dell’inizio della preparazione. Sarà una stagione particolarmente impegnativa sotto l’aspetto sportivo cosi come non mancheranno le insidie extra-sportive». A distanza di circa 3 giorni sono arrivate le risposte da parte del laboratorio analisi che ha confermato che tutti i test effettuati sono risultati negativi quanto basta per iniziare nel migliore dei modi la preparazione in vista dell’inizio del campionato di serie B.