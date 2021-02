Sul filo della sirena il Cus Ancona passa sul campo della Ternana

Una partita ricca di emozioni che in realtà era iniziata nel peggiore dei modi per i dorici con il primo tempo che si è chiuso sul 2 a 0 per la Ternana

Va sotto nel primo tempo, la pareggia in tre minuti poi ad un secondo dal termine trova il gol che vale i tre punti. Ottava vittoria consecutiva nel campionato nazionale di serie B per il Cus Ancona che passa per 3 a 2 sul campo della Ternana. Una partita ricca di emozioni che in realtà era iniziata nel peggiore dei modi per i dorici con il primo tempo che si è chiuso sul 2 a 0 per la Ternana.

Alla ripresa delle ostilità nel giro di tre minuti Federico Benigni e l’inglese Palfreeman sono riusciti a rimettere le cose a posto poi quando sembrava che il pareggio era cosa fatta il Cus sempre con Federico Benigni ha trovato il modo di segnare il terzo gol ad un secondo dalla fine della partita. Con questo successo i dorici salgono a quota 34 in classifica con 13 gare disputate con il secondo posto occupato dal Recanati 23 punti con una gara in meno rispetto allo stesso Cus Ancona.