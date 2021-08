Futsal, il Cus Ancona verso la Serie A2: mister Francesco Battistini analizza il girone

Fenice VeneziaMestre, Sporting Altamarca, Villorba, Città di Mestre, Cavezzo, Sampdoria Futsal, Città di Massa, Futsal Pistoia, Prato C5, Vis Gubbio, Lucrezia e Porto San Giorgio. Sono queste le squadre che il Cus Ancona Calcio a 5 dovrà affrontare nel prossimo campionato di Serie A2, il primo della sua storia.

A fare il punto della situazione in casa degli universitari è stato il tecnico Francesco Battistini: «Siamo stati inseriti in un girone particolarmente difficile dove ci sono squadre che da anni militano in questa categoria. E’ un raggruppamento dove la qualità in mezzo al campo di certo non manca. In questi giorni dopo che la divisione ha reso noto il nome delle squadre inserite nel nostro girone, abbiamo iniziato a raccogliere informazioni circa i nostri avversari anche se sarà fondamentale capire e la cosa avverrà nei prossimi giorni il format del torneo ovvero quante squadre retrocederanno in serie b quante saranno promosse in serie A1 cosi come il discorso legato ai playout e playoff. Nonostante il girone esprima dei contenuti tecnici piuttosto elevati sono sicuro che sapremo farci valere in ogni campo».