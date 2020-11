Cus Ancona calcio a 5, sono quattro i positivi: salta la gara con la Ternana

ANCONA - Sono saliti a quattro i positivi in casa del Cus Ancona calcio a 5. A fare il punto della situazione il tecnico Francesco Battistini: «L’intera squadra staff tecnico compreso è stato sottoposto all’esame del tampone. Al momento sono quattro i tesserati risultati positivi al Covid 19. La cosa più importante nonostante la positività al virus sono le condizioni di salute di questi ragazzi che al momento non destano nessuna preoccupazione. Non hanno febbre ne tanto meno problemi di respirazione. Dell’intera vicenda ovviamente è stata interessata l’Azienda Sanitaria ma anche la federazionei».

Cus Ancona che salterà la prossima gara di campionato in casa con la Ternana in programma sabato 7 novembre e non detto che si disputi anche la prossima in quel di Faenza: «Al momento l’ultima preoccupazione è proprio questa, quello che ora ci preme è venire fuori da questa situazione il che significherebbe che i nostri ragazzi hanno superato la positività al Covid 19».