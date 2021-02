Cus Ancona pallamano, tamponi negativi: riprende l'attività

La ripresa è stata possibile per il fatto che tutti i tesserati sono stati sottoposti al test rapido per l’individuazione del Covid19

Dopo settimane di attesa dovuta anche alla pandemia il Cus Ancona pallamano maschile è tornato ad allenarsi in palestra sia con la prima squadra che con il settore giovanile. La cosa è stata possibile per il fatto che tutti i tesserati sono stati sottoposti al test rapido per l’individuazione del Covid 19.

Test che è risultato negativo per tesserati e staff tecnico. Una gioia immensa per questi ragazzi che hanno ripreso ad allenarsi in palestra pur rispettando tutte le normative previste proprio per contrastare la diffusione del Covid 19. Nonostante i tamponi negativi il Cus Ancona come prima squadra e come settore giovanile quest’anno non parteciperà a nessun campionato. La scelta è il risultato di un percorso condiviso tra dirigenza del Cus Ancona, singoli atleti con il coinvolgimento delle famiglie. La salute prima di ogni cosa questo è quello che emerso in occasione di un incontro che ha portato alla decisione del cosi detto anno sabbatico. Una scelta dolorosa senza dubbio responsabile sia per la salute dei ragazzi ma anche per i familiari.