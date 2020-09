Ripartono i corsi del minivolley del Cus Ancona, confermato il pallone del Pinocchio

Inizieranno il prossimo 14 Settembre i corsi di Minivolley e pallavolo maschile e femminile del Cus Ancona. Una scadenza che si avvicina ma in queste ore è arrivata la conferma che anche quest’anno il Cus Ancona potrà utilizzare per gli allenamenti il pallone geodetico del Pinocchio. A darne la notizia il responsabile del settore giovanile del Cus Ancona volley Michele Pelosi.

«Quello del Pinocchio è il primo tassello della stagione, ci tenevamo a confermare questo impianto sportivo dove saremo presenti nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Nei prossimi giorni ci saranno delle riunioni per stabilire quali scuole metteranno a disposizione le proprie palestre per l’attività sportiva. Gli impegni non mancano sia per quello che riguarda la logistica ma anche per il rispetto di tutte le norme previste ai fini del contrasto alla diffusione del Covid 19. L’esperienza fatta con i centri estivi dove abbiamo accolto centinaia di bambini è stata utile e costruttiva».

In attesa di sapere quali saranno gli impianti dove il Cus potrà svolgere la propria attività, Michele Pelosi puntualizza che saranno 4 i gruppi operativi per la prossima stagione: «Ci sarà il microvolley per bambini in età compresa tra i 5 e i 7 anni, il mini volley tra 8 e 9 anni, l’under 13 tra i 10 e 12 anni mentre un secondo gruppo di under 13 andrà a disputare il campionato under 15 e la terza categoria. In questi giorni stanno arrivando tante telefonate anche per il fatto che le prime due settimane saranno di prova un particolare questo molto apprezzato dalle famiglie. I bambini devono provare per capire se questa disciplina sportiva li può interessare o meno. Abbiamo diverse offerte nel caso in cui due o più componenti dello stesso nucleo familiare decidano di iscriversi al Cus Ancona». Per ulteriori informazioni circa costi ed iscrizioni è possibile chiamare 340/2712987 - 340/6122714