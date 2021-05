Ginnastica artistica, il Cus Ancona fa il pieno di medaglie

Fine settimana da incorniciare per il Cus Ancona ginnastica artistica che a Fermo nell’ultima prova del campionato regionale ha conquistato una serie di podi.

Nella categoria Silver Ld,Le,Lc, e Lb il primo posto è andato a Sofia Toppetti, Matilde Martello, Viola Spina, e Caterina Pierantoni. Il secondo posto se lo è aggiudicato Vanessa Casadei mentre il terzo gradino del podio nelle varie categorie è andato a Chiara Mascino, Perla Gambelli, Camilla Carotti e Ludovica Matteucci. Quinto posto per Emma Mattioli, Vittoria Mascino e Grets Bronzini. Settima Emma Lo Parco, ottava Rebecca Carotti, decima Noemi Gioacchini undicesima Rebecca Verde. Terminata la fase regionale il Cus Ancona a giugno tornerà in pedana per la fase nazionale in programma a Rimini. Sempre in questo fine settimana Teodora Dragan ha gareggiato a Mortara in provincia di Pavia. Su oltre 140 atlete, si è piazzata a metà classifica confrontandosi con le migliori realtà a livello nazionale.