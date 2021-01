Il Cus Ancona ginnastica artistica si prepara a scendere in pedana

Quello di febbraio sarà un mese particolarmente impegnativo per le ragazze del Cus Ancona Ginnastica artistica. Ben tre le gare in programma sia per la categoria Gold che Silver. Attività almeno questa che fatta eccezione per una pausa nel mese di novembre non è stata più interrotta per il fatto che le gare cosi come l’intera attività ha una valenza nazionale.

Allenamenti quindi che sono andati avanti con lo stesso Cus Ancona che si è ritrovato ad applicare per filo e segno il protocollo varato dalla federazione. Prevenzione a parte a strizzare l’occhio a queste ragazze sempre per quello che riguarda la questione sicurezza anche il fatto che da quest’anno la ginnastica del Cus Ancona dalla palestra di via Persiani si è trasferita nei nuovi locali ampi e spaziosi di via delle Palombare. Mese di febbraio come dicevamo che si preannuncia piuttosto movimentato per la sezione della ginnastica artistica. Tre gli appuntamenti in pedana. Si comincia sabato 13 e domenica 14 febbraio con la categoria Silver che sarà di scena a Recanati. Sabato 20 impegno a Fermo per la categoria Gold mentre il 27 sarà la volta della serie C sempre campionato nazionale. Se le atlete impegnate in questi campionati nazionali una cinquantina circa si possono allenare tutto fermo invece per il resto dell’attività promozionale che al momento risulta essere sospesa fino al prossimo 5 marzo.