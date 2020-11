Cus Ancona, la Divisione del calcio a 5 prova a mettere ordine alla stagione

ANCONA - «Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, stante le difficoltà logistiche nell’organizzazione delle partite, ascoltati i pareri e le esigenze di tutte le società all’interno delle riunioni svolte in modalità di videoconferenza, il Commissario Giuseppe Caridi ha deciso per la rimodulazione dei Campionati Nazionali di Serie A2 femminile e Serie B. Sarà data priorità al recupero delle gare rinviate sino a oggi, con conseguente differimento dei turni di campionato già in calendario, il tutto finalizzato alla regolarizzazione dello svolgimento dei Campionati». Recita così il comunicatodella Divisione Calcio a 5.

«A partire alla data del 21 novembre sarà quindi definito il recupero delle gare fino a oggi rinviate e conseguentemente si provvederà alla rimodulazione dei Campionati Nazionali di Serie A2 femminile e Serie B al termine della fase dei recuperi. La calendarizzazione degli incontri di recupero sarà definita in accordo con le società, tenendo conto della cronologia delle gare rinviate per ciascun girone e del completamento degli isolamenti fiduciari e/o obbligatori ancora in atto. Tutte le partite saranno calendarizzate con comunicato ufficiale di prossima pubblicazione». In poche parole dal comunicato si comprende che le gare di campionato per il momento sono state sospese per fare posto alle partite non disputate pur senza indicare una tempistica ben precisa. Basti pensare che nell’ultima giornata di campionato nessuna squadra è scesa in campo e ci sono in serie B anche nel girone del Cus Ancona delle squadre che devono recuperare 3 partite come il Cesena. Cus Ancona che ha saltato le gare con Ternana prima e Cesena poi a causa di 4 giocatori risultati positivi al Covid. Cus Ancona che nemmeno sabato prossimo potrà scendere in campo per il fatto che i quattro ragazzi sono risultati ancora positivi al Covid 19 a cui se ne è aggiunto un quinto che dovrà osservare un periodo di quarantena fiduciaria a causa di un doppio contatto stretto con due persone risultate positive.