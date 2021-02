Cus Ancona, si parla ancora di derby. Riste: «Con l'Ascoli vittoria del gruppo»

ANCONA - «Con l’Ascoli ha vinto il gruppo, lo spirito di sacrificio e sopratutto la voglia di darsi una mano uno con l’altro in mezzo al campo». A parlare all’indomani del successo ottenuto in casa contro l’Ascoli e Michele Riste il tecnico che assieme a Francesco Battistini sta guidando il Cus Ancona in questo campionato di serie b di calcio a 5. Cus Ancona che al momento si trova in testa alla classifica ma questo per ora non sembra essere una priorità per lo stesso Michele Riste.

«Ci sono squadre più forti di noi a cominciare dallo stesso Ascoli. La formazione bianconera è senza dubbio superiore rispetto al Cus Ancona lo si è visto anche in mezzo al campo sopratutto nel possesso palla. Noi siamo stati bravi a preparare al meglio questa gara con i ragazzi che hanno applicato per filo e per segno tutto quello che avevamo studiato in allenamentoSapevamo benissimo che non potevamo competere contro l’Ascoli sopratutto nel giro palla. Siamo stati bravi a difendere in modo particolare quando hanno iniziato a giocare con il portiere di movimento è li che siamo riusciti a colpire con le ripartenze. Questo ed altro ancora lo avevamo preparato in allenamento ma i ragazzi sono stati davvero bravi ad applicare tutto quello che avevamo studiato. Nei momenti critici la squadra ha dimostrato anche di saper soffrire».