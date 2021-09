Cus Ancona, al via i corsi di tennis tavolo nel capoluogo

La notizia era nell’aria ma in questo fine settimana è arrivata la conferma ufficiale da parte del Cus Ancona circa l’inizio dei corsi di tennistavolo nel capoluogo di regione. Una notizia attesa da tempo, anche per il fatto che negli ultimi periodi tante erano le richieste in tal senso. A fare il punto della situazione David Francescangeli, presidente del Cus Ancona: «Il tennistavolo è una disciplina aperta a tutti, studentesse e studenti universitari, personale UNIVPM ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni e maggiorenni dai 18 ai 99 anni. Il 21 ed il 23 settembre abbiamo organizzato degli Open day gratuiti proprio per dare modo a tutti di scoprire questa disciplina sportiva. Dalle 17 alle 19 accoglieremo tutti gli under 18 che vogliono avvicinarsi alla disciplina, per poi nelle settimane successive dividerli in gruppi di età omogenea qualora vogliano iniziare. A seguire tutti gli altri per provare i tavoli ed avere le info sull'attività, che sarà possibile fare sia come corsi strutturati che attività libera».

In queste ore sono arrivate le prime adesioni ma lo stesso David Francescangeli precisa le modalità previste per accedere all’Open day: «L’ingresso è su prenotazione da effettuare con una mail a tennistavolo@cusancona.it dove sarà fondamentale riportare nome cognome ed età. Il Green pass è obbligatorio dai 12 anni compiuti in su. Causa pandemia abbiamo un protocollo sanitario da rispettare, cosa che faremo nei minimi particolari».

Open Day che si terrà come detto il 21 e il 23 settembre presso la palestra Domenico Savio, ad Ancona in Via Torresi, sotto la guida di tecnici federali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare tramite Whatsapp il numero 371/1215666