Cus Ancona, un lungo stop dopo l'infortunio: dopo 6 mesi torna capitan Bartolucci

Ha conquistato la serie A2 lo scorso anno con la maglia del Cus Ancona dove ha giocato per quasi 10 anni ma ad inizio stagione Luigi Bartolucci con l’avvio della preparazione si era messo da una parte per un problema ad un ginocchio. A distanza di quasi 6 mesi il capitano è pronto a tornare in campo per dare una mano a questo Cus Ancona.

"La classifica non è delle migliori, siamo ultimi con tre punti ma è anche vero che il girone di andata non è ancora terminato e poi c’è tutto il girone di ritorno da disputare. Fisicamente sto bene, il problema al ginocchio sembra essere risolto ma quello che davvero conta è il fatto che al di là della classifica l’ambiente è carico, nessuno si è rassegnato alla retrocessione. Tutto è ancora possibile dipende solo da noi con la speranza che la dea bendata si ricordi del Cus Ancona visti i tanti infortuni patiti dall’inizio del campionato. Una cosa del genere non era mai accaduta”. Una cosa è certa il Cus Ancona non si è certo rassegnato ad alzare bandiera bianca basti pensare che oltre a Bartolucci la dirigenza sta valutando alcuni profili che potrebbero fare il caso proprio il caso del Cus Ancona. Universitari che torneranno in campo sabato 8 gennaio in quel di Lucrezia ?