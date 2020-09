Cus Ancona, esordio a Cingoli poi il Corinaldo e il derby con l’Ascoli

Sono usciti i calendari per quello che riguarda il campionato nazionale di serie B di calcio a cinque con il Cus Ancona, ma questo si sapeva già che è stato inserito nel girone D. Un raggruppamento quasi tutto marchigiano dove non mancano formazioni di un certo blasone come Ternana e Cesena. Il Cus Ancona debutterà sabato 17 ottobre sul campo delGrottaccia Cingoli a seguire la gara interna contro il Corinaldo. Mese di ottobre che si concluderà con la trasferta sul campo dell’Ascoli. Formazione quella di Battistini che tornerà all’impianto di Posatora per affrontare la Ternana, Cesena in trasferta, Cagli in casa mentre l’ultima gara di novembre vedrà il Cus sul campo del Faventia.

I dorici torneranno a giocare il 5 dicembre in casa contro il Recanati per poi osservare il turno di riposo e ritrovarsi ancora al Palacus di Posatora per affrontare l’Ata Beta Fano nell’ultima partita dell’anno fissata per il 19 di dicembre. Mese di gennaio che inizia con il derby tutto anconetano in casa del Montesicuro Tre Colli proprio nel giorno dell’Epifania mercoledì 6 gennaio con il girone di andata che si chiuderà domenica 9 gennaio in casa contro il Russi. Un inizio di anno piuttosto complicato per tutte le squadre anche per il fatto che il sabato successivo, e siamo al 16 di gennaio, inizierà il girone di ritorno, che andrà avanti fino alla sosta prevista per il 13 di febbraio. Poi di nuovo tutti in campo altra sosta per il 3 aprile con il campionato che finirà sabato 17 aprile.