Cus Ancona, comincia l'avventura dell'Under 15 di Belloni e Fioretti

Tutto pronto in casa Cus Ancona C5 per quello che riguarda l’under 15, formazione che sarà guidata dal duo Marco Belloni e Juri Fioretti. Il campionato secondo una prima indiscrezione potrebbe iniziare a metà ottobre ma nel frattempo è scattata la preparazione, come racconta Marco Belloni, giocatore di punta del Cus Ancona ma anche responsabile tecnico dell’under 15 assieme a Juri Fioretti.

«Dopo le due giornate dimostrative – dice Belloni - organizzate le scorse settimane presso gli impianti del Verbena C5 con i quali si è instaurata questa collaborazione, è iniziata la preparazione a tutti gli effetti. Abbiamo un bel gruppo ma qualche elemento potrebbe ancora aggiungersi alla rosa. In questi giorni infatti molti giovani con le famiglie si stanno organizzando per questo green pass, un problema che ovviamente interessa tutte le realtà sportive. La voglia di fare bene è davvero tanta cosi come non manca l’entusiasmo nel portare avanti questo progetto».

Che intesa si è formata con Juri Fioretti l’altro tecnico di questa under 15 del Cus Ancona?

«Siamo compagni di squadra – prosegue Belloni - e ci ritroviamo a portare avanti questa avventura. Parliamo la stessa lingua e sopratutto c’è un unico pensiero per quello che riguarda gli allenamenti in genere e la gestione del gruppo. Spetta a noi far mettere le basi del calcio a 5 a questi ragazzi. Personalmente è un’esperienza davvero interessante, che già avevo provato anni addietro con l’under 19, sempre del Cus Ancona. Allenare è un momento di crescita anche per il sottoscritto».