Cus Ancona C5, ripresi gli allenamenti: sabato possibile recupero con la Ternana

Dopo oltre un mese di inattività il Cus Ancona C5 è tornato ad allenarsi agli impianti di Posatora. Un ripresa degli allenamenti nel rispetto delle norme anti-Covid con la squadra che in questi giorni sta lavorando con l’intero staff tecnico proprio per ritrovare la miglior condizione possibile. Un ritorno alla normalità anche se le preoccupazioni circa il futuro dell’intera stagione di certo non mancano. Oltre alla ripresa dell’attività bisogna anche ricordare che dei 4 elementi risultati positivi al Covid 19 le scorse settimane, tre sono diventati negativi.

Al momento un solo tesserato risulta essere ancora positivo al Covid 19 nonostante il ragazzo sia del tutto asintomatico. La speranza in casa del Cus Ancona è quella che il giocatore la prossima settimana si possa aggregare al resto del gruppo cosa che sarà possibile solo in caso di esito negativo del tampone. Con la ripresa della preparazione il Cus Ancona sabato 12 dicembre potrebbe scendere in campo per affrontare la Ternana per poi recarsi a distanza di una settimana in quel di Cesena. Sono queste le due gare che la formazione di Francesco Battistini deve recuperare nel campionato nazionale di Serie B.