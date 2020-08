Cus Ancona, Carmelo Foti nuovo coach del basket femminile: «Sono qui per vincere»

Un contatto c’era già stato lo scorso anno, poi per una serie di motivi non si è fatto più nulla. A distanza di tempo Carmelo Foti arriva sulla panchina del Cus Ancona basket femminile, formazione che milita nel campionato umbro-marchigiano, al posto di Cristiano Gaspari. Da sempre nel mondo del basket, Carmelo Foti si dice quanto mai felice della scelta fatta.

«L’anno scorso ci eravamo annusati, come si dice in questi casi: per arrivare sulla panchina del Cus Ancona ho dovuto attendere del tempo ma ne è valsa davvero la pena. Arrivo in una delle società più organizzate a livello provinciale, non vedo l’ora di cominciare anche per il fatto che da tempo volevo intraprendere questa esperienza con il basket femminile. L’ambiente lo conosco, così come il resto dello staff tecnico. Fino a qualche settimana fa - spiega Foti - si parlava di un girone con le squadre emiliano-romagnole, ora questa ipotesi sembra essere messa da parte: il Cus dovrebbe andare nel raggruppamento umbro-marchigiano come avvenuto negli anni passati».

«Per quello che riguarda il gruppo possiamo dire che sarà quello della passata stagione anche se stiamo lavorando per aggiungere qualche pedina. Ci aspetta una stagione particolarmente difficile, ma abbiamo davvero tutte le carte in regola per lottare per le prime posizioni. Sono venuto al Cus Ancona per vincere qualcosa di importante e questo obiettivo lo voglio raggiungere in un percorso condiviso con le ragazze e con la società. La preparazione inizierà a settembre in attesa dei comunicati da parte della Federazione circa l’inizio del campionato».