Pallanuoto serie A2 femminile, Cosma Vela domenica a Roma contro l’Agepi

ANCONA - Rinfrancata dal bel successo di domenica scorsa contro la Nautilus Civitavecchia, la Cosma Vela Ancona si prepara ad affrontare domenica alle 14 alla piscina Babel di Roma Infernetto la Agepi Sport 97. Ultime ancora a zero punti dopo tre partite le romane che hanno perso finora con Lazio, Castelli Romani e Napoli Lions, terza la Cosma Vela che ha vinto in casa la prima con la Florentia e la terza con Civitavecchia e perso di misura la seconda a Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno che viaggia a punteggio pieno insieme alla Lazio Nuoto.

Per Altamura e compagne un match che appare alla loro portata, a patto di mantenere alta la concentrazione nei momenti chiave del match e di cominciare subito con il giusto atteggiamento: «Sono soddisfatto dell’approccio contro il Civitavecchia cosa che non era andata benissimo nelle prime due partite – spiega coach Milko Pace –, brave le ragazze a mantenere ritmo e intensità, qualche errore c’è stato ma siamo stati superiori al Civitavecchia durante tutta la partita, anche sfruttando una discreta rotazione delle ragazze, tutte hanno avuto la possibilità di fare bene. E’ così corto il campionato che non c’è tempo per migliorare, sono sette partite di andata e sette di ritorno, dobbiamo essere pronti subito e dare sempre il massimo. Domenica affrontiamo una squadra giovane e con ambizione, l’Agepi, squadra da non sottovalutare e che non ha nulla da perdere, e sarà anche una partita in trasferta, per noi un’altra opportunità per fare ancora un passo avanti e per fare subito bene in questo girone di andata».