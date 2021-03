Coppa Italia windsurf, i risultati della Stamura nel week end di Ostia

Dal 26 al 28 marzo si è svolta alla lega navale di Ostia la prima tappa di coppa Italia. Per ragioni di covid erano presenti solo categorie di interesse nazionale, quindi gli juniores (U13, U15, U17 e Plus) e non i cadetti. Nonostante tutto erano presenti ben 160 atleti. Ogni flotta ha completato in totale 7 prove, caratterizzate da vento medio/leggero. Ecco i risultati:

Alessandro Graciotti (2005) 1^ Plus U19 (su circa 30 ragazzi)

Giulio Orlandi (2006) 2^ U17 (su 60)

Pier Enrico Mariotti (2005) U17 14^, 11^ M

Enea Giacomini U17 (2006) 24^, 16^ M

Andrea Pacinotti U17 (2006)25^, 17^ M

Medea Falcioni U13 (2010) 1^ F U13, 4^ assoluta (su 31)

Giulio Centanni U13 (2009) 9^, 6^ M

Elias Cardinali U13 (2009) 16^, 12^ M

Tutti i ragazzi hanno mostrato un continuo miglioramento nel corso della regata, riuscendo ad emergere nella propria flotta, specialmente gli U17 che avevano la flotta più numerosa (ben 60 atleti). Complimenti quindi a Giulio Orlandi che dopo un inizio incerto è riuscito a recuperare grazie a ottimi piazzamenti nel secondo giorno (2, 2, 2, 3) guadagnandosi un fantastico secondo posto assoluto. Bravo anche Mariotti, con buoni piazzamenti nei 10 ma penalizzato purtroppo dalle partenze. Buone le prestazioni di Pacinotti e Giacomini al loro esordio in categoria. Alessandro Graciotti (U19), nonostante qualche errore nelle partenze, si è imposto sulla flotta e con piazzamenti costanti è riuscito a portarsi a casa una vittoria sudata. Prima regata in categoria per i più piccoli, gli U13. Complimenti in particolare a Medea Falcioni che, nonostante fosse la più piccola (2010, contro ragazzini del 2009) ha terminato 4^ assoluta a pari punti col terzo e ad un punto dal secondo e 1^ F (su 31 ragazzi). Bravi anche Centanni e Cardinali con buoni piazzamenti nei primi 10. Prossimo appuntamento con la seconda tappa di coppa Italia a Ravenna, dal 7 al 9 maggio.