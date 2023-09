Comune di Ancona e Cip Marche, un briefing per condividere idee e progettualità

ANCONA - Ospitare nel capoluogo manifestazioni nazionali paralimpiche, trovare forme di riconoscimento per i risultati conseguiti dagli atleti meritevoli del territorio e incentivare la funzione di “cassa di risonanza” svolta dal Comune (mediante anche un link diretto sul sito istituzionale) per le attività paralimpiche. Questi i temi dell’incontro che si è svolto nella mattinata di oggi tra l’assessore allo Sport del Comune di Ancona, Giovanni Zinni, ed una rappresentanza della sezione marchigiana del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), presente con il presidente Luca Savoiardi, il vicepresidente Roberto Novelli, il delegato provinciale di Ancona e consigliere nazionale Tarcisio Pacetti.

«Sono molto felice di questo incontro – ha affermato l'assessore Zinni – perché è sicuramente l’inizio di una collaborazione solida e importante con il Cip, che è punto di riferimento sul territorio per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Ho espresso il mio apprezzamento per questo e ho assicurato, da parte del Comune, la massima promozione per le loro attività sportive. E’ essenziale che tutte le famiglie comprendano quanto sia importante lo sport non solo per la loro vita, ma anche per la loro felicità. Sicuramente non mancherà mai il nostro supporto al Cip nelle sue attività, alle quali certamente faremo da cassa di risonanza. Inizia oggi ufficialmente una collaborazione, che ha lo scopo preciso di lavorare insieme per la crescita del Comitato e per i suoi associati».

«L’incontro – dice il presidente Savoiardi - è stato ricco di buoni propositi e contenuti, che tendono alla valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente dalle società sportive anconetane in ambito paralimpico, un lavoro che in questi anni ha prodotto atleti di valore con risultati nazionali e internazionali. Atleti come, ad esempio, Luigi Casadei, fresco campione europeo di giavellotto DIR. Il nostro è un lavoro costante che permette alle persone con disabilità di avvicinarsi e praticare sport traendone benefici fisici, psicofisici e, non da ultimo, inclusivi».