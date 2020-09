Buon compleanno Citizens: in regalo una mostra, inno ufficiale e un nuovo logo

La mostra, il nuovo logo e l’inno della squadra per la festa grande del Città di Falconara impegnato ieri su due fronti, tra centro e hotel Touring, per celebrare al meglio i 25 anni di vita della società. Maglie azzurre in vista fin dal pomeriggio con la mostra fotografica “Le ragazze con il falco sul cuore” inaugurata alla Sala Mercato di via Bixio alla presenza di giocatrici, staff tecnico, dirigenti e tifosi. Al taglio del nastro l’assessore allo Sport, Raimondo Baia. In esposizione ci sono, fino a 4 ottobre, le migliori immagini immortalate dai fotografi de Il Diaframma (lo storico circolo fotografico cittadino) negli ultimi 4 campionati di serie A femminile di calcio a 5. Foto di Pasquale Melluso, Ottaviano Lasconi, Francesco Possanzini, Mauro Grilli, Ivo Mariotti, Davide Giacconi, Marco Caponi e Debora Braga. In serata la tradizionale cena di presentazione al ristorante Orange dell’hotel Touring.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Se siamo quello che siamo lo dobbiamo a ciò che siamo stati» ha sottolineato il presidente Marco Bramucci ripercorrendo le tappe Citizens e chiamando applausi per i soci fondatori e per chi, a vario titolo, ha preso parte a questo quarto di secolo di storia. Targhe di ringraziamento al Diaframma, a Danilo Cecconi, patrono del Touring, a Marco Ferrante, titolare dell’Orange, e a Manlio De Robertis, autore del nuovissimo inno della squadra “Go Citizens” che giocatrici e pubblico in sala hanno cantato a squarciagola. Sarà la sigla dei match al PalaBadiali per il quale si sperano notizie positive in materia di accesso del pubblico alle partite di campionato (al via il 18 ottobre in casa contro Cagliari). Quel giorno le Citizens scenderanno sul parquet con nuove maglie. Oltre al tradizionale azzurro e alla muta bianca, torna il total black e, inoltre, è stata realizzata un’edizione Speciale 25° in arancione, il colore del quartiere Case Unrra - Stadio, dove è nata la squadra. Rinnovato anche il logo societario, ultima ciliegina sulla torta di questo compleanno davvero speciale.