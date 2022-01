Colavitto mantiene la calma: «Ancona, ora non perdere l’equilibrio»

Serie C

Raggiante ma equilibrato. Si è presentato in un vortice di emozioni e sensazioni, in sala stampa, il tecnico biancorosso Gianluca Colavitto per commentare lo 0-5 con cui i suoi ragazzi hanno strapazzato il Pontedera:

«Ora più che mai è fondamentale mantenere l’equilibrio, la fame e il veleno che abbiamo messo in campo. Siamo stati bravi, nei primi minuti, a capitalizzare le due opportunità che ci sono state concesse. Non mi è piaciuta, tuttavia, la gestione della palla nella seconda parte del primo tempo. Ci prendiamo questi tre punti e ce li teniamo stretti, non era facile capire lo stato di forma complessivo. Gli interrogativi erano davvero tanti».

Raggiante anche Federico Moretti, autore di una doppietta: «Siamo consapevoli delle nostre qualità e lo abbiamo dimostrato anche quando i risultati non erano quelli che speravamo. La vittoria di oggi ha un peso specifico notevole, venivamo da un mese di stop, avevamo vissuto il Covid in forma diretta all’interno del nostro gruppo, scendere in campo è rimasta un’incognita a lungo. La risposta è stata da grande squadra, abbiamo indirizzato subito la partita e siamo stati bravissimi a portarla a casa».