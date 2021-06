Lega Pro, arriva l’ufficialità: c’è Colavitto sulla panchina dell’Ancona

Gianluca Colavitto, tecnico di Pozzuoli classe 1971, sarà l’allenatore dell’Ancona nella stagione del ritorno dei dorici tra i professionisti dopo quattro anni dall’ultima volta. Il cambio di denominazione del Matelica in Ancona-Matelica (poi solo Ancona dal 2022-2023) porterà il mister campano, riconfermato dal patron Mauro Canil e dal direttore sportivo Francesco Micciola, a mettersi alla prova in una piazza blasonata come quella anconetana dopo le soddisfazioni raccolte lo scorso anno dove, nella prima stagione in C dei matelicesi, il cammino fu incredibile e si fermò solo nei playoff nazionali dopo aver conquistato scalpi prestigiosi come, ad esempio, quello del Cesena al Manuzzi.

«Le conferme di Micciola e Colavitto sono un importante segnale di continuità? di lavoro e di programmi – ha spiegato patron Canil - Entrambi sono con noi da più stagioni, conoscono a memoria il nostro modo di lavorare. Sono due figure che godono della nostra piena fiducia ed i risultati degli ultimi due anni parlano per loro. Insieme al progetto sul Settore Giovanile che per noi e? molto importante, vogliamo continuare insieme al loro il percorso di crescita globale che abbiamo intrapreso». A fargli eco lo stesso ds Micciola: «Siamo contenti di proseguire nel nostro percorso con un tecnico che da diversi anni lavora con noi e che ha sempre ampiamente meritato la nostra fiducia. Siamo sicuri di poter continuare a toglierci reciproche soddisfazioni».

Prime parole doriche anche per mister Colavitto: «Sono contento della mia scelta. Resto con una societa? importante, che mi ha sempre fatto sentire la sua stima e vicinanza. Insieme ci rimetteremo in gioco in una nuova ed affascinate sfida. Il patron e? una persona seria, motivata e ambiziosa e ci sono tutte le premesse per fare bene anche in questa nuova avventura in una piazza blasonata come Ancona. Per fortuna a livello di salute sto molto meglio. Il brutto periodo della battaglia con il virus e? quasi definitivamente alle spalle. Ora possiamo guardare avanti. Ci rimetteremo subito al lavoro come abbiamo sempre fatto, in maniera seria e professionale, resettando in fretta il passato e cercando di fare il meglio possibile».