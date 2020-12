Il Covid ferma il futsal, rinviato il big match tra Città di Falconara e Montesilvano

FALCONARA - Il big match della sesta giornata tra Città di Falconara e Montesilvano sarà rinviato a data da destinarsi. Ad annunciarlo è la società di via dello Stadio che ha ricevuto comunicazione dalla dirigenza del Montesilvano del contatto diretto del gruppo squadra con una persona poi risultata positiva. Il match tra la capolista abruzzese e il Città di Falconara, dietro a un solo punto di distacco, causa penalizzazione, era molto atteso soprattutto per testare i rapporti di forza tra due squadre finora imbattute nel campionato di Serie A femminile di calcio a 5. È la seconda gara consecutiva che le Citizens saltano.

Dopo il rinvio della trasferta di domenica scorsa a Fiano Romano contro il Città di Capena, le ragazze di mister Neri erano risultate negative al tampone dopo la positività di una loro compagna, attualmente in quarantena domiciliare. Già martedì erano ripresi gli allenamenti per preparare il match di domani. “Un campionato davvero anomalo – commenta il presidente Marco Bramucci – e speriamo che con i vaccini si riesca a uscire da questo periodo difficili per tutti. Auguro alle giocatrici del Montesilvano lo stesso esito delle nostre analisi e do loro l’arrivederci a Falconara”.