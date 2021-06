Campionato italiano di moto d'acqua: successo per la kermesse adrenalinica

Si conclude oggi domenica ad Ancona la quarta tappa del campionato italiano di moto d'acqua, con uno spettacolo offerto ad alcune migliaia di spettatori che assistono alle gare ed hanno invaso Marina Dorica. Il programma della manifestazione ha visto le gare che proseguiranno per l'intera domenica dalle ore 9,30 alle 17,30 ed a seguire le premiazioni.



Oltre cento atleti provenienti da tutta Italia, popolano il “paddock” dei piloti allestito nella grande area parcheggio del Marina Dorica; gareggeranno in tredici diverse classi, nelle categorie: Slalom, Endurance, Free-Style. La manifestazione, organizzata dal Club Amici del Mare ASD di Ancona e dal Racing Team H2o di Rimini, con la collaborazione de La Marina Dorica Spa. e patrocinata dal Comune di Ancona, rappresenta un grande momento agonistico di rilevanza nazionale poiché vedrà impegnati i migliori atleti italiani di moto d’acqua. Siamo alla quarta delle sei tappe previste per il Campionato 2021 e Ancona è un luogo molto importante e fortemente voluto dalla Commissione nazionale Moto d’Acqua, per diversi motivi. Il primo è la sua ubicazione nella parte centrale dell’Italia, il che permette ai piloti di raggiungerla agevolmente da ogni luogo dello stivale. Il secondo motivo è il suo essere uno stadio naturale, che ha da una parte il porto turistico e dall’altra il campo gara. Inoltre, la conformazione del luogo dove si svolgono le competizioni è ottimale, essendo chiusa su tre lati. I piloti, giovanissimi e fra questa una importante componente femminile hanno gareggiato in una splendida giornata di sole, con un mare calmo che ha permesso di competere mostrando le varie abilità

Un evento che coinvolgerà sia Ancona che le Marche, portando il ns. territorio all’attenzione nazionale. Alla manifestazione sono, infine, presenti rappresentanti della F.I.M., del CONI e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ancona.



Il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2021, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica, è ripartito con grande entusiasmo dei riders, che nonostante il difficile momento a causa della pandemia, si sono iscritti in moltissimi, manifestando un grande fervore e tanta voglia di riscatto. Le categorie previste sono Runabout, Ski Endurance, Freestyle, Spark giovanile e la Femminile con un significativo numero di iscritte. Sauro Scolpati presidente del Club Amici del Mare di Ancona, promotore della tappa anconetana, dichiara che “Siamo certi di aver centrato nel segno con un'altra nuova iniziativa, definita in accordo con la FIM. che vede la partecipazione delle categorie giovanili. Uno spettacolo unico con esibizioni speciali, affermano i dirigenti del Club Amici del Mare Asd di Ancona, che avvicina tantissimi giovani ed appassionati di moto d'acqua, che ha anche il fine di tutelare l'ambiente a partire da quello marino. Coordinatore dell’organizzazione, il consigliere Michele Covotta assistito dallo staff di Segreteria del Club.