Chiaravalle batte Prato e chiude l’anno di A2 con una vittoria. Successo anche in B

CHIARAVALLE - Con un 40-32 in casa contro Prato, la ASD Pallamano Chiaravalle chiude il 2022 di A2 maschile con una vittoria ed il quarto posto in classifica. Successo anche in B dove i ragazzi di coach Nocelli battono Città Sant’Angelo 31-25. La partita contro Pallamano Prato è stata sempre diretta dai marchigiani che, dopo un avvio in sostanziale parità, riescono ad infilare un mini-break di due reti al settimo minuto, con gol di Alex Castillo e Giovanni Santinelli, che danno l’avvio al vantaggio biancoblu per 6-4.

Il primo tempo si conclude 20-17 per Chiaravalle e nella ripresa la musica non cambia. Continuano le buone prestazioni corali dei ragazzi di Mister Guidotti e, a valle di una bella partita, giocata correttamente da ambo i lati, Chiaravalle vince per 40-32, aggiudicandosi i 2 punti in palio ed il quarto posto in solitaria in classifica. Anche la serie B di Mister Nando Nocelli chiude l’anno con una vittoria, la seconda in questa stagione. In casa, batte il Città Sant’Angelo per 31-25, agganciando gli abruzzesi nel girone di Area 6. La vittoria rappresenta un importante stimolo per la crescita della formazione biancoblu, composta in larga parte da Under 17.

Durante il weekend si è disputata anche la prima fase del campionato nazionale Under 20 femminile. Le ragazze di Mister Fradi hanno centrato la qualificazione alla seconda fase arrivando seconde nel girone dopo: una sconfitta contro Pontinia per 36-25; Una vittoria contro Chieti per 25-34; una vittoria per 25-31 che vale la qualificazione alla seconda fase nel derby contro Camerano, in una partita che ha visto le ragazze chiaravallesi lottare con le unghie e con i denti. La seconda fase nazionale Under 20 si giocherà dal 27 al 29 gennaio a Casalgrande (RE) contro: Salerno, Pontinia, Primule Azzurre (selezione nazionale) e Casalgrande.