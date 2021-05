Un ottimo primo tempo non basta: Chiaravalle battuta da Cellini Padova

Dopo un primo tempo da incorniciare chiuso 14-12, Chiaravalle perde il ritmo gara, finendo il match contro il Cellini Padova (squadra in testa al campionato di A2 femminile) con una sconfitta per 30-19. In questa trasferta, recupero della prima giornata di A2, le ragazze della ASD Pallamano Chiaravalle aprono i giochi con un gol di Manfredi da terzino, bucando la rete di un avversario ostico come Padova che sta lottando per la promozione in A1.

Chiaravalle mantiene il controllo del gioco per la quasi totalità del primo tempo grazie alle parate di Spartà ed ai gol delle varie Costantini, Mariniello e Lombardelli, rimanendo sempre in vantaggio fino a quattro minuti dallo scadere. Qui la qualità del Cellini Padova si fa sentire, portando le venete avanti grazie ad un break di tre reti. Il secondo tempo sarà tutto targato Cellini, con Chiaravalle che riesce ad andare a rete solo sette volte, arrivando al risultato finale di 30-19. «Fin da subito siamo entrate in campo con la voglia di far bene, ma nel secondo tempo la differenza tecnica si è fatta sentire ed abbiamo accusato il colpo. Speriamo di recuperare già dal prossimo appuntamento di campionato». Queste le parole della chiaravallese Giulia Ricci a fine partita.

Nella giornata di domenica 16 maggio alle ore 15.30 ci sarà un’altra sfida casalinga per la Pallamano Chiaravalle: il Solari Grosseto, squadra che, trovandosi subito sotto alle marchigiane in classifica, arriva nella provincia di Ancona per fare punti. Esperanza Rivera, il giovane talento del Chiaravalle che ha messo a segno le prime reti in A2 in questa stagione, rivela di avere «grandi aspettative per questa partita contro Grosseto» e aggiunge «Spero di dare il meglio che posso per sostenere la squadra. Dobbiamo giocare al 100% per bissare la vittoria ottenuta all’andata». L’appuntamento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della ASD Pallamano Chiaravalle. Dopo un primo tempo da incorniciare chiuso 14-12, Chiaravalle perde il ritmo gara, finendo il match contro il Cellini Padova (squadra in testa al campionato di A2 femminile) con una sconfitta per 30-19. In questa trasferta, recupero della prima giornata di A2, le ragazze della ASD Pallamano Chiaravalle aprono i giochi con un gol di Manfredi da terzino, bucando la rete di un avversario ostico come Padova che sta lottando per la promozione in A1.