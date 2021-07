Il volley a suon di skill, l’Estra Team Volley ospita il camp con coach Caprara

E’ iniziato ieri l’atteso “Skill Camp” organizzato dall’Estra Ancona Team Volley con la collaborazione di coach Gianna Caprara, presente sul parquet fino alla conclusione dei lavori fissata per il 9 luglio. Il tecnico vincitore di un Mondiale, quattro Champions League, 4 Scudetti e un’infinità di altri trofei lavorerà in modo settoriale con le ragazze (indistintamente di prima squadra e settore giovanile) curando, in modo specifico e ruolo per ruolo, alcuni aspetti della pallavolo moderna. Un camp innovativo sotto tutti i punti di vista ce mira alla crescita complessiva delle atlete, seniores e di settore giovanile, sotto tutti i punti di vista. I gruppi di lavoro si ritroveranno ogni giorno sul parquet del Panettone nel rispetto di tutta la normativa anti-Covid.

Nella giornata di ieri, dove anche l’Assessore allo sport Andrea Guidotti ha posato per le tradizionali foto di rito, era presente naturalmente il presidente della società Antonello Del Mastro: «Abbiamo vissuto un anno particolare, a causa del Covid si sono fermate quasi tutte le attività e pochissime sono riuscite ad andare avanti. Noi abbiamo cercato di proseguire con impegno, non sono mancate le famiglie che ci hanno dato appuntamento alla prossima stagione, ma questo camp è frutto del lavoro intenso prodotto da questa società. Le caratteristiche? E’ un camp specifico, particolare e molto analitico. Siamo felici di aver raggiunto il numero massimo consentito».

A far eco anche lo storico dirigente Paolo Mazzucchelli: «Affrontiamo un camp analitico, moderno, tecnico e diviso per ruoli. L’atleta, sotto gli occhi di un tecnico esperto come Gianni Caprara, potrà crescere globalmente e sotto vari punti di vista». In rappresentanza di Estra Prometeo, partner del club, il presidente Marco Gnocchini: «È sempre bello sostenere iniziative di questo tipo che parlano di giovani, futuro e programmazione. Conosco la passione con cui lavorano gli amici dell'Estra Ancona Team Volley e gli faccio i complimenti per l'organizzazione del camp con una figura di rilievo internazionale come coach Gianni Caprara. Siamo vicini da sempre a tutte le iniziative che parlino di territorio».