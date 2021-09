Camerano, dopo il successo nel derby tappa in Toscana. Scandali: «Siamo carichi»

Il ‘derby-debutto’ contro Chiaravalle ha avuto come epilogo un successo sofferto, al termine di una sfida equilibrata capace di regalare emozioni. Ma al di là del gradevole sapore lasciato in bocca dalla vittoria, in casa Pallamano Camerano il 18-16 dell’esordio stagionale ha rappresentato anche una robusta iniezione di fiducia per approcciare bene al lavoro in palestra e preparare il primo impegno esterno.

«Veniamo dalla vittoria nel derby contro Chiaravalle – commenta Roberto Scandali - e siamo molto contenti anche perché sappiamo quanto sia importante partire con il piede giusto. Molti ragazzi giovani sono da pochissimo in prima squadra, poi ci sono giocatori di esperienza, ma ci siamo amalgamati bene, è nato subito un buon feeling nel gruppo e questo è senza dubbio di grande aiuto. Abbiamo un nuovo tecnico, ovviamente all'inizio ci sono degli ostacoli di tipo...linguistico da superare, ma sta migliorando con grande velocità e ci stiamo capendo ogni giorno di più».





, che sarà di scena, ospite di quella Pallamano Ambra che al debutto stagionale ha espugnato il Palas di San Lazzaro di Savena, superando di misura (30-29) gli emiliani della Tecnocem85. «Siamo carichi, ma sarà una gara difficile, contro una squadra che è sempre molto temibile, soprattutto tra le mura amiche», commenta Scandali, che coglie anche l'occasione per fare il punto sul settore giovanile, che lo vede impegnato in...prima linea.«Siamo ripartiti questa settimana, ed è stato bello ricominciare: abbiamo anche nuovi iscritti, un aspetto positivo considerando le tante difficoltà causate dal Covid – conclude - ma che sta a significare che c'è tanta voglia di fare sport, e di avvicinarsi alla pallamano».