Debutto con il Marina, poi subito derby con la Vigor Senigallia: il calendario dell'Anconitana

Debutto in trasferta con il Marina (27 settembre) e poi subito il derby al Del Conero con la Vigor Senigallia (4 ottobre). Quindi di nuovo in casa con il Servigliano (11 ottobre), la gara esterna con la Sangiustese (18 ottobre), il big match con il Valdichienti in casa (25 ottobre), una delle favorite del campionato, e la visita al Montefano di Mastronunzio (1° novembre), un derby personale per Marco Lelli che a febbraio non si è più giocato per il Covid.

E’ il cammino iniziale dell’Anconitana, chiamata a vincere il prossimo campionato d’Eccellenza ma anche a rafforzare una rosa che ha bisogno di 3-4 innesti importanti. Il calendario delle 34 giornate è stato diramato dal Comitato regionale della Figc: 18 le squadre al via tra cui l’Urbino che, però, figura ancora come Atletico Alma nonostante il passaggio del titolo sportivo (non sono stati ufficializzati il cambio di denominazione e la sede sociale: la squadra giocherà comunque a Urbino). Per i dorici torna il derby con la Jesina (retrocessa dalla D), ma occhio all’Atletico Ascoli, considerata dagli esperti una delle formazioni più ambiziose e quotate.

Lo start è fissato per il 27 settembre (ore 15,30), chiusura il 16 maggio con Porto d’Ascoli-Anconitana. Due sole soste: il 27 dicembre per le festività natalizie e il 4 aprile per la Pasqua. Due i turni infrasettimanali: mercoledì 6 gennaio (Epifania) e mercoledì 31 marzo. Il regolamento prevede la promozione in D per la prima classificata e la retrocessione in Promozione per le ultime 4. Rischiano di saltare, per via del Covid, playoff e playout: dunque, la seconda classificata dovrebbe essere ammessa direttamente agli spareggi nazionali per la serie D. Tutte le gare si giocheranno di domenica, fatti salvi accordi presi singolarmente dalle società per l’anticipo al sabato.

Qui il calendario completo.