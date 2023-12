Malore per Zeman: il tecnico del Pescara salterà la sfida del "Del Conero"

Zdenek Zeman, tecnico del Pescara prossimo avversario dell’Ancona in campionato, è stato ricoverato in ospedale a causa di un malore. «Questa mattina – si legge nella nota stampa diffusa dalla società – prima della consueta seduta di allenamento dei biancazzurri, mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere stata una lieve ischemia transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica “Pierangeli” di Pescara». Le condizioni dell’allenatore boemo sono comunque buone, come riportato dal comunicato stampa del club abruzzese, ma Zeman «dovrà assentarsi per qualche giorno per gli ulteriori accertamenti del caso».

Il mister di Praga, con oltre mille presenze sulle panchine di squadre italiane tra la Serie C e la Serie A, è approdato a Pescara per la terza volta in carriera lo scorso febbraio, dopo aver guidato i biancazzurri nel torneo 2011/2012, negli ultimi mesi della stagione 2016/2017 e l’anno successivo fino alla primavera del 2018. Gli abruzzesi, attualmente terzi nel Girone B di LegaPro, dovranno pertanto affrontare i quarti di finale di Coppa Italia a Catania – incontro in programma domani sera – e l’impegno del “Del Conero” di domenica contro i dorici senza il loro tecnico (che sarà sostituito dal vice Giovanni Bucaro), in attesa che le sue condizioni di salute gli permettano di riprendere in mano le redini del gruppo.